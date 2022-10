Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate sur l’origine du feuilleton Mbappé

Publié le 22 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a mis le feu à l’actualité mercato du PSG la semaine dernière avec une supposée demande de transfert pour le mercato hivernal. Cependant, le ressentiment du joueur a pris racine dans la décision du PSG de reporter un versement de sa prime à la signature selon les informations exclusives du 10sport.com.

La semaine dernière, le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle. En raison de promesses supposément non tenues sur le marché des transferts et le fait que son statut ne soit pas ce qui était convenu lors des négociations avec le PSG pour la prolongation de son contrat au printemps dernier, Mbappé cultiverait le désir de quitter le Paris Saint-Germain. Pire, le champion du monde tricolore réclamerait même un bon de sortie dès le mercato hivernal à en croire différents médias dont le journaliste Fabrizio Romano.

Mbappé nie une demande de transfert en janvier

Cependant, à l’issue du Classique face à l’OM remporté par le PSG dimanche dernier (1-0), Kylian Mbappé a démenti une telle demande à la direction du Paris Saint-Germain . « Une mise au point sur ce qui s’est dit ? Je suis très heureux, je n’ai jamais demandé mon départ en janvier. L’info qui est sortie le jour du match, je n’ai pas compris. Parce que je ne suis impliqué ni de près ni de loin de cette info. Donc j’étais tout autant choqué que tout le monde, parce qu’il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué, mais je ne suis pas du tout impliqué ».

EXCLU @le10sport : Un désaccord financier à l’origine des tensions entre Mbappé et le PSG▶️ La prime à la signature de Kylian Mbappé (environ 150 M€) fait l’objet d’un étalement. Un paiement devait intervenir fin septembre, il n’a pas eu lieu…https://t.co/VmBQBAGIHd — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 21, 2022

Mbappé mécontent du report de paiement de sa prime à la signature

D’après les informations que le10sport.com vous a communiqué en exclusivité le vendredi 21 octobre, le ressentiment de Kylian Mbappé envers la direction du PSG ne vient pas uniquement du recrutement estival. En effet, une prime à la signature de 150M€ lui a été promise et donc étalée en plusieurs versements. Une partie du règlement de ladite prime aurait du être transmise au clan Mbappé à la fin du mois de septembre, mais cette dernière a été reportée pour des raisons de difficultés financières du côté du PSG. De quoi agacer Kylian Mbappé et lancer tout cet abattage médiatique sur son mécontentement…