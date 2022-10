Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les 3 clubs qui peuvent recruter Mbappé

Publié le 22 octobre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Bien qu'il ait récemment prolongé son contrat au PSG, Kylian Mbappé souhaiterait déjà quitter le club de la capitale. Néanmoins, pour son transfert, peu de clubs sont en mesure d'assumer un tel salaire ainsi qu'une indemnité de transfert importante.

Frustré par les promesses non tenues par le Qatar pour le convaincre de prolonger, Kylian Mbappé souhaiterait déjà quitter le PSG. Néanmoins, contrairement à son précédent feuilleton, il faudra cette fois-ci trouver un club susceptible de payer une indemnité de transfert. Et selon l'agent de joueurs Bruno Satin, ce ne sera pas facile.

«Il n’y a que 2 ou 3 clubs qui peuvent le recruter»

« Il n’y a que 2 ou 3 clubs qui peuvent le recruter, le Real Madrid, Manchester City et Liverpool. Si on peut se réjouir qu’il ait choisi de continuer en L1, il a fait un pas en arrière dans sa carrière en restant. Aujourd’hui, quelle porte de sortie possède-t-il ? Recruter Mbappé avec son énorme salaire sera risqué pour un club car ça peut créer des remous dans le vestiaire », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE .

Quelles options pour Mbappé ?