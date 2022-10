Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Antero Henrique est dos au mur pour son mercato

Publié le 22 octobre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Afin d’assurer la succession de Christophe Galtier à terme sur le banc du PSG, Antero Henrique aurait des vues sur Ruben Amorim. Cependant, l’entraîneur du Sporting Lisbonne aurait la cote à Aston Villa qui cherche le remplaçant de Steven Gerrard, licencié. Amorim resterait à l’écoute des Villans.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé a repris ses droits, un éventuel départ de l’attaquant du PSG pourrait engendrer ceux du conseiller football Luis Campos et de l’entraîneur Christophe Galtier selon Le Parisien. Et celui qui est chargé des négociations de transfert, à savoir Antero Henrique, a une idée précise pour succéder au coach du PSG.

Henrique pense à Amorim pour succéder à Galtier à terme

Sur les ondes de RTL , le journaliste du Parisien Dominique Séverac affirmait la semaine dernière qu’Antero Henrique avait déjà une idée précise pour l’éventuel remplacement de Christophe Galtier sur le banc du PSG. « L'entraîneur du Sporting , Ruben Amorim, est le prochain entraîneur du PSG, pour remplacer Christophe Galtier. Antero Henrique veut le mettre au PSG ».

Amorim attentif à la proposition d’Aston Villa ?