Mercato : Lâchés par le PSG, Tuchel et Pochettino ont le même objectif

Publié le 21 octobre 2022 à 18h45 - mis à jour le 21 octobre 2022 à 18h48

Axel Cornic

Anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel et Mauricipo Pochettino sont actuellement sans club. Le premier s’est en effet fait récemment limoger par Chelsea, tandis que le second a été remercié par le PSG en fin de saison dernière et a été remplacé par Christophe Galtier. Mais ils pourraient bien reprendre du service très bientôt…

Ils étaient sensés être la solution pour le PSG, mais ils n’ont finalement été qu’un autre échec du projet QSI. Tous les deux écartés avant le terme de leur contrat, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino cherchent un nouveau défi et ils pourraient bien concourir pour le même poste.

Pochettino à la relance à Aston Villa

Tout récemment, plusieurs médias étranger comme Football Insider ont annoncé que Mauricio Pochettino serait l’un des grands favoris de la succession de Steven Gerrard. Ce dernier a été demis de ses fonctions par Aston Villa, qui songerait donc à l’ancien du PSG et de Tottenham.

