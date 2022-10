Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à lâcher 300M€ à Neymar ? La réponse

Publié le 21 octobre 2022 à 15h30

Alexandre Higounet

En Espagne, certains médias ont affirmé ces derniers jours que le Paris Saint-Germain restait toujours dans l’intention de se séparer de Neymar à court ou moyen terme et qu’il réfléchissait à aller jusqu’à négocier une rupture de contrat à l’amiable moyennant une indemnité record. Ces éléments sont-ils crédibles ? Analyse.

Ces dernières heures, certains médias espagnols ont affirmé que le Paris Saint-Germain restait dans l’idée de trouver une solution pour Neymar sur le mercato, que ce soit dans le cadre d’un prêt ou d’un transfert. Selon ces médias, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, estimerait que le risque que le grand état de forme de Neymar ne se poursuive pas au-delà de la Coupe du monde était loin d’être négligeable et que le club de la capitale devait donc se préparer à agir si jamais le joueur revenait du Mondial sans avoir la même implication. Toujours en Espagne, certains médias affirment que la priorité de Nasser Al-Khelaïfi resterait donc de se séparer de Neymar pour être en mesure de recruter un avant-centre pivot afin de mettre Kylian Mbappe dans les meilleures dispositions.

« Cela fait des mois qu’ils étudient le dossier »

Dans ce dossier Neymar, si l’on en croit El Pais , le club de la capitale n’exclurait pas d’aller jusqu’à négocier une rupture de contrat avec la star brésilienne. Pour El Pais , une source qui travaille pour le club de la capitale assure à propos de l'avenir du Brésilien : « Cela fait des mois qu'ils étudient pour savoir comment verser à Neymar l'indemnité la plus élevée de l'histoire du sport, proche des 300M€ » . Que faut-il en penser ? Est-il réellement possible que le club de la capitale aille jusqu’à verser un tel montant pour faire partir le Brésilien ?

Scénario totalement improbable aujourd’hui

Lorsque l’on analyse la situation du Paris Saint-Germain, cela apparaît aujourd’hui très improbable. Alors qu’il retrouve la nécessité d’une gestion plus comptable de son projet sportif, du fait du retour d’un niveau de contrainte du fair-play financier, le financement d’une telle indemnité de départ à Neymar, alors que le joueur est actuellement en pleine forme, qu’il apporte énormément à l’équipe et qu’il voit sa cote remonter en flèche sur le marché, rendant de nouveau crédible l’hypothèse d’un transfert en fin de saison si jamais Paris voulait toujours s’en séparer, ne répond à aucune logique. Il apparaît comme un non-sens de travailler aujourd’hui à un tel montage. Et ce d’autant plus qu’en cas de grande Coupe du monde, Neymar a des chances de revenir au PSG gonflé à bloc.