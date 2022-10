Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation sur le transfert de Steve Mandanda

Publié le 21 octobre 2022 à 13h10

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l'OM a perdu l'une de ses légendes : Steve Mandanda. Le portier a décidé de quitter la Canebière, n'appréciant pas être la doublure de Pau Lopez. Mandanda s'est alors envolé pour Rennes après avoir été libéré de ses deux dernières années de contrat. Et Pablo Longoria n'a semble-t-il pas vraiment cherché à le retenir...

Arrivé à l'OM en 2007, Steve Mandanda, qui a évolué à Crystal Palace pendant une saison également, a écrit l'histoire du club phocéen. Le gardien de 37 ans est aujourd'hui le joueur le plus capé de l'OM. Un record qui risque de tenir encore un certain temps. Mais toute belle histoire à une fin et c'est lors du dernier mercato estival que Steve Mandanda a décidé de quitter Marseille pour rejoindre Rennes.

Aucun regret pour Longoria

Dans l'ombre de Pau Lopez la saison dernière, Steve Mandanda ne voulait pas revivre un tel exercice. Il a donc quitté l'OM, ce qui n'a pas forcément gêné Pablo Longoria. En effet, ce vendredi, L'Equipe explique que le président de l'OM n'a pas vraiment forcé pour retenir Mandanda. La raison ? Longoria n'avait aucun doute sur le potentiel de Pau Lopez et il ne s'est pas trompé quand on voit la saison actuelle de l'Espagnol.

Pau Lopez libéré de Mandanda ?