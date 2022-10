Foot - Mercato

Mercato : Après le PSG et Chelsea, Tuchel pourrait prendre une décision étonnante

Après avoir remporté la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021, Thomas Tuchel s’est fait virer par le club londonien suite à certains désaccords avec Todd Boehly, le nouveau propriétaire. Toujours sans club depuis son départ des Blues, le technicien allemand se verrait bien sélectionneur de la sélection anglaise.

Arrivé au PSG à l’été 2018, Thomas Tuchel est parvenu à emmener le club de la capitale en finale de Ligue des Champions. Une performance inédite pour Paris même si la défaite contre le Bayern Munich est toujours aussi frustrante deux ans après. Licencié par le PSG fin 2020, Thomas Tuchel a ensuite pris la direction de Chelsea.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec les Blues , Tuchel n’aura pas survécu au changement de propriétaire, lui qui a été viré de Chelsea suite à des désaccords avec Todd Boehly, au sujet du recrutement de Cristiano Ronaldo notamment.

TRUE✅ Thomas Tuchel could imagine coaching the Three Lions in future @BILD_Sport pic.twitter.com/r9eKAcfILq