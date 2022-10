Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Recruté par Longoria, il a imité Cristiano Ronaldo sur le mercato

Publié le 11 octobre 2022 à 22h00

Arrivé cet été à l'OM sous la forme d'un prêt sans option d'achat, Nuno Tavares est revenu sur son début de carrière passé à Arsenal, mais aussi au Portugal. Révélé au Benfica, il a aussi été formé au Sporting Portugal. Dans un entretien accordé à la presse régionale, l'arrière gauche a révélé qu'il souhaitait imiter un certain Ronaldo, formé aussi à Lisbonne.

Agé de 22 ans, Nuno Tavares a déjà découvert trois pays. Formé au Portugal, l'arrière gauche a filé à Arsenal en 2021, avant d'atterrir en France l'été dernier. Prêté sans option d'achat par Arsenal à l'OM jusqu'à la fin de la saison, l'international portugais s'est vite installé au sein du groupe concocté par Igor Tudor.

Nuno Tavares comme chez lui à Marseille

Lors d'un long entretien à la Provence, Nuno Tavares est revenu sur ses premiers pas à l'OM. « C'est notoire, je suis bien ici, je m'y sens bien et ça se voit dans les matches. En plus, Marseille ressemble beaucoup à Lisbonne : le climat, les rues, le soleil, l'espace. L'avenir ? Je n'y pense pas. Je vis le moment présent au jour le jour. Je n'ai pas de perspectives, je garde les pieds sur terre. Le Mondial ? Je n'y pense pas vraiment. Mon objectif est de faire du bon travail à l'OM » a-t-il confié avant de défier le Sporting Portugal en Ligue des champions ce mercredi. Une formation qu'il connaît bien.

« J'ai rejoint le Sporting pour faire comme mon idole, Cristiano Ronaldo »