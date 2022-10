Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue de Longoria se lâche sur son intégration

Publié le 11 octobre 2022 à 11h10

Dan Marciano

A la recherche d'un latéral gauche lors du dernier mercato estival, les dirigeants de l'OM n'ont pas laissé passer l'occasion de mettre la main sur Nuno Tavares. En manque de jeu à Arsenal, le joueur portugais a rejoint Marseille sous la forme d'un prêt sans option d'achat. A la veille d'un match capital en Ligue des champions face au Sporting Portugal, il est revenu sur ses débuts en Ligue 1 et son adaptation.

La relation entre Arsenal et l'OM est idéale. Après avoir mis la main sur Mattéo Guendouzi et William Saliba la saison dernière, Pablo Longoria s'est attaché les services d'un nouveau Gunner : Nuno Tavares. En manque de temps de jeu en Premier League, l'arrière gauche a décidé de tenter sa chance à l'OM.

Tavares en grande forme à l'OM

Pour l'instant, son choix s'avère payant. Depuis ses débuts à l'OM le 7 août dernier, Nuno Tavares a inscrit trois buts et s'est rapidement installé sur le côté gauche de la défense. La raison de ses bonnes performances ? Le talent certainement, mais aussi son adaptation réussie.

« Je suis bien ici »