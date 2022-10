Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos trahi par l’un de ses anciens chouchous ?

Publié le 21 octobre 2022 à 23h15

Actuellement à l’AC Milan, où il est l’une des grandes stars de l’équipe, Rafael Leão est suivi de très près par Luis Campos. Après l’avoir recruté au LOSC, le nouvel architecte du Paris Saint-Germain aimerait le retrouver, mais la tâche ne s’annonce pas du tout simple.

Considéré comme l’un des grand talents de sa génération, Rafael Leão commence à se faire un nom à l’international et du côté du PSG, il y a un homme qui aimerait beaucoup le recruter. Il s’agit évidemment de Luis Campos, qui va toutefois dévoir faire preuve d’une grande persuasion.

Leao ne souhaiterait pas quitter Milan

Car d’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Rafael Leão n’aurait aucune envie de quitter l’AC Milan… bien au contraire ! Son intention serait celle de s’inscrire dans la durée chez les Rossoneri et ainsi prolonger son contrat.

Un contrat de star pourrait lui être proposé

Mais vouloir n’est pas pouvoir et du coté de Milan on se creuse la tête pour offrir un gros contrat à Rafael Leão, tout en respectant le bilan du club. Vu son importance il pourrait tout de même être l’une des exceptions faites par les dirigeants, avec un salaire plus élevé que la moyenne.