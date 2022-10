Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant Joâo Félix, les Portugais qui ont marqué le PSG

Publié le 20 octobre 2022 à 13h00

La rédaction

Lors du prochain mercato, le PSG pourrait accueillir João Felix. Avec Danilo Perreira, Vitinha, Renato Sanches et Nuno Mendes, l’attaquant de l’Atletico Madrid viendrait donc rejoindre ses compatriotes. Alors que de nombreux portugais sont déjà passés par le Paris Saint-Germain, quels sont ceux qui ont marqué le club de la capitale ?

Pauleta, le chouchou du Parc

Arrivé en 2003 après un passage très réussi à Bordeaux, Pauleta aura réussi à laisser son empreinte au PSG. Lors de sa deuxième saison à Paris, il inscrit le 1000e but de l’histoire du club au Parc des Princes. L'attaquant sera resté au Paris Saint-Germain pendant cinq ans où il aura inscrit 109 buts en 211 matchs. Il aura été meilleur buteur du club pendant de quelques années.

Artur Jorge, coach emblématique sous l’ère Canal +

Arrivé sur le banc parisien en 1991, Artur Jorge marquera son histoire avec le PSG en étant le premier entraîneur sous l’ère Canal +. Il remportera d’ailleurs son premier titre en 1994. En 1998, l’entraîneur portugais fait son retour à Paris, mais son passage sera totalement raté et sera limogé en mars 1999.

Hugo Leal, le héros malheureux

Arrivé en 2001 en provenance de l’Atletico Madrid, Hugo Leal est souvent considéré comme le héros malheureux lors de la finale de coupe de France en 2003 face à Auxerre en étant exclu après avoir marqué son but. Durant son passage au PSG entre 2001 et 2004, le milieu de terrain aura disputé 75 rencontres et remporté un seul trophée. Il marquera d’ailleurs 3 buts et a délivré 3 passes décisives.

Gonçalo Guedes, la plus grosse vente du PSG

Recruté en janvier 2017 pour 30 M€ en provenance du Benfica, Gonçalo Guedes aura été un échec du côté du PSG. L’attaquant n’aura disputé que 13 petits matchs durant son court passage dans la capitale. En août 2018, il sera transféré à Valence pour 40 M€ et sera la plus grosse vente pour un joueur du club de la capitale.

Nuno Mendes, un pari gagnant

Arrivé en septembre 2021, Nuno Mendes n’a cessé d’impressionner sous le maillot parisien. Malgré son très jeune âge, le latéral gauche s’est très vite imposé dans le onze parisien et est désormais considéré comme un titulaire indiscutable à son poste.

Campos-Vitinha, les dernières arrivées réussies

Arrivé cet été en provenance de Lille, Luis Campos aura réalisé des débuts réussis en tant que conseiller sportif du PSG. Le dirigeant a notamment une forte réputation après des passages plus que réussis à l’AS Monaco, puis au LOSC. Arrivé en provenance de Porto, Vitinha sortait d’une très belle saison avec le club portugais et rejoint donc le club de la capitale quelques temps après Luis Campos. Le milieu de terrain a très vite impressionné sous ses nouvelles couleurs et a réussi à s’installer dans l’entrejeu parisien au côté de Marco Verratti.