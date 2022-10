Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Successeur de Mandanda, il met tout le monde d'accord à Marseille

Publié le 29 octobre 2022 à 07h00

Arrivé durant l'été 2021 à l'OM, Pau Lopez avait dû affronter la concurrence de Steve Mandanda la saison dernière. Mais désormais débarrassé de l'expérimenté portier, l'Espagnol réalise une grande saison sous les ordres d'Igor Tudor. Ce dernier, mais aussi les joueurs du club marseillais ont tenu à saluer ses dernières performances.

Le départ de Steve Mandanda à Rennes a été salutaire pour Pau Lopez. Arrivé durant l'été 2021, le portier espagnol était le choix numéro un de Jorge Sampaoli la saison dernière, mais avait été contraint de cohabiter avec la légende de l'OM. Les deux hommes n'étaient pas en conflit, loin de là, mais les plaintes du portier français sur son faible temps de jeu ont pu, par moment, le déranger. Mais débarrassé de Mandanda depuis le dernier mercato estival, Lopez peut enfin déployer ses ailes, sans se soucier des états d'âme de son concurrent.

Pour Tudor, Pau Lopez est un « gardien de but fiable »

Recruté définitivement par l'OM en janvier 2022, Pau Lopez réalise un grand début de saison. Solide sur sa ligne, l'ancien gardien de l'AS Roma a sauvé son équipe à de multiples reprises. Il y a quelques jours, son entraîneur avait salué ses prestations. « Pau Lopez est un gardien de but fiable. C'est un joueur qui a vraiment envie de progresser, il est humble. Il a fait un gros match ce week-end. On sous-estime vraiment le rôle des gardiens » avait déclaré Igor Tudor.

Le vestiaire s'enflamme pour Pau Lopez

Pau Lopez fait également l'unanimité dans le vestiaire de l'OM. Arrivé cet été à Marseille, Jordan Veretout n'a pas tari d'éloges à l'égard du portier, malgré une vive altercation lors du match face au PSG le 16 octobre dernier. « Pau (Lopez) prend en maturité et en confiance, c'est un très bon gardien » avait déclaré le milieu de terrain.

« Pau Lopez est humainement très classe comme mec »