OM : Le message fort de Pau Lopez sur son transfert à l'OM

Publié le 21 août 2022 à 17h15 par La rédaction

Arrivé à l'OM l'été dernier en provenance de l'AS Rome, Pau Lopez s'est installé dans les cages marseillaises. De plus, Steve Mandanda a quitté la Canebière durant le mercato, faisant ainsi du portier espagnol le titulaire indiscutable. Pau Lopez est d'ailleurs épanoui à Marseille, il est sous le charme de la ville, du club et de ses supporters.

Pau Lopez porte désormais la lourde tâche de remplacer la légende Steve Mandanda, parti du côté du Stade Rennais. Un an après son arrivée en Provence, le gardien espagnol s'est rapidement acclimaté et veut s'inscrire dans la durée avec l'OM, en atteste son bilinguisme épatant. Et Lopez ne cache pas sa joie d'avoir rejoint la cité phocéenne.

« Je me sens bien à l’OM »

Le gardien de l'OM a exprimé tout son épanouissement depuis qu'il est arrivé. « Je me sens bien à l’OM. Depuis que je suis arrivé, je me sens très bien. Quand j’étais à Rome, c’était difficile. Je ne pouvais pas profiter du foot. Maintenant, je suis content de la ville, avec les supporters, dans le club. Pour moi, c’est très bien » a-t-il déclaré au micro de Free Ligue 1 .

« J’ai beaucoup appris de lui »