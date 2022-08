Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Cavani de retour en Ligue 1, un énorme contrat l'attend

Publié le 21 août 2022 à 16h10 par Hugo Chirossel

Malgré la concurrence de Villarreal et de Valence, l’OGC Nice ne perd pas l’espoir d’attirer Edinson Cavani. L’Uruguayen est libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United, et pencherait plutôt pour un départ en Espagne. Mais le Gym le veut vraiment et pourrait lui proposer un gros contrat afin de le convaincre.

Et si Edinson Cavani revenait Ligue 1 ? Deux ans après avoir quitté le championnat de France, le meilleur buteur de l’histoire du PSG fait l’objet d’un intérêt appuyé de la part de l’OGC Nice. Mais il y a de la concurrence dans ce dossier, puisque Villarreal et surtout Valence, qui tiendrait la corde, sont également intéressés.

Cavani veut un contrat de deux ans

Comme l’indique RMC Sport , le Gym veut vraiment recruter El Matador et serait prêt à lui offrir un gros contrat pour le convaincre. Edinson Cavani voudrait un bail d'au moins deux ans, reste à savoir si les dirigeants niçois seront prêts à lui offrir, alors que l’attaquant uruguayen est désormais âgé de 35 ans.

« Je ne sais pas pour quelle équipe je vais jouer »