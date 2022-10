Foot - OM

OM : Attaqué, Igor Tudor répond cash aux critiques

Publié le 28 octobre 2022 à 20h10

Défait par l'Eintracht Francfort en Ligue des champions, l'OM va devoir réaliser un exploit face à Tottenham pour se qualifier pour le prochain tour. Ce match sera également l'occasion pour Igor Tudor de faire taire les critiques sur son style de jeu et ses choix. En conférence de presse, le technicien croate a défendu ses décisions et répondu à ses détracteurs.

L'OM traverse une mauvaise passe. Le club marseillais reste sur trois défaites consécutives, dont la dernière en Ligue des champions face à l'Eintracht Francfort (2-1). La formation d'Igor Tudor a l'occasion de repartir de l'avant face au RC de Strasbourg ce samedi. Quelques jours seulement avant une rencontre cruciale en Ligue des champions face à Tottenham. En attendant, Tudor doit justifier ses décisions, alors que de nouvelles critiques commencent à apparaître.

OM : Après le PSG, Tudor et Longoria ont tiré un terrible constat en interne https://t.co/BCKZl5KLJ8 pic.twitter.com/rQagw31yvP — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Les choix d'Igor Tudor critiqués

Selon les informations de RMC Sport, c ertains choix ont interpellé en interne comme celui de faire sortir Mattéo Guendouzi face à l'Eintracht Francfot ou encore celui de faire rentrer tardivement Luis Suarez. Certains commentateurs comme Daniel Riolo ont émis certaines critiques à l'encontre de Tudor : « L'OM a un problème offensivement. Ce n'est pas parce que la dernière fois, ils en ont mis beaucoup contre le Sporting que c'est bon. Ils ont un petit problème, surtout si Tudor continue de jouer avec deux offensifs. Ce n'est pas assez ! »

« Ça ne changera pas »

Présent en conférence de presse, Igor Tudor a répondu à ces critiques, tout en annonçant qu'il n'allait pas modifier ses méthodes. « Ça fait partie du foot. Quand on gagne, on est les plus forts, quand on perd, on est les plus nuls. Ça ne changera pas. Les deux derniers matchs qu'on a perdus étaient nos meilleures prestations depuis deux mois. Je ne vais pas changer ma façon de coacher » a déclaré le coach de l'OM.

« Un entraîneur doit trouver les réponses concrètes »