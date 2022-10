Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Messi au FC Barcelone est validé

Publié le 29 octobre 2022 à 18h00

Comme indiqué par le10sport.com, le Paris Saint-Germain espère prolonger le bail de Lionel Messi, mais le FC Barcelone n’a pas oublié son ancienne star. D’après la presse espagnole, Joan Laporta veut rapatrier La Pulga, et ce dès le mois de janvier. Un retour que voit d’un bon œil Andrés Iniesta, toujours épaté par l’Argentin.

Forcément très attendu au PSG après l’énorme engouement suscité par son arrivée dans la capitale, Lionel Messi n’a pas répondu aux attentes au cours de sa première saison. Une adaptation difficile pour l’Argentin, qui n’avait jamais changé de club auparavant. La légende du FC Barcelone semble depuis avoir retrouvé la confiance, auteur d’un excellent début de saison avec le PSG, totalisant 11 buts et 12 passes décisives avant la réception de l'ESTAC ce samedi. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG veut convaincre Messi de renouveler son bail, mais le Barça n’a pas fait une croix sur son ex-star.

Le Barça n’a pas oublié Messi

Ce samedi, Sport annonce que le FC Barcelone envisage toujours de rapatrier Lionel Messi, et Joan Laporta songerait à lancer son offensive dès le mois de janvier, alors qu’il restera encore six mois de contrat à l’international argentin. Pour autant, difficile d’imaginer La Pulga faire son retour du côté du Camp Nou dès cet hiver. Le PSG ne compte pas lâcher son numéro 30 tandis que le dialogue est rompu entre l’attaquant et le président du FC Barcelone. Au grand dam de nombreux supporters du club culé, qui n'ont pas oublié Lionel Messi, tout comme Andrés Iniesta, toujours sous le charme de son ancien coéquipier.

« Revenir à Barcelone n'est jamais facile, mais le retour de Leo est toujours une possibilité »