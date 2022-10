Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça vise le transfert retentissant de Messi en janvier, la réponse tombe déjà

En grande réussite au Paris Saint-Germain, Lionel Messi serait toujours dans le viseur du FC Barcelone. Selon la presse espagnole, Joan Laporta songerait même à rapatrier le septuple Ballon d’Or dès le mois de janvier, estimant qu’il sera difficile de boucler son retour l’été prochain. Cependant, les chances du club culé seraient très minces.

Contraint de quitter le FC Barcelone à l’été 2021 en raison des problèmes financiers rencontrés par le club culé, Lionel Messi a connu une première année difficile au PSG. L’Argentin a toutefois retrouvé le sourire, totalisant 11 buts et 12 passes décisives depuis le début de la saison, des statistiques dignes du grand Messi. De quoi donner des idées au Barça.

Ce samedi, Sport révèle que le FC Barcelone envisage toujours de rapatrier Lionel Messi, et ce dès le mois de janvier. Selon le quotidien catalan, Joan Laporta voudrait tenter sa chance lors du mercato hivernal afin de contourner un fair-play financier qui pourrait devenir problématique l’été prochain. Cependant, les obstacles sont nombreux, et un transfert de Lionel Messi en janvier semble impossible.

No truth in Barcelona signing Lionel Messi in January. Messi will decide on his future after the World Cup but no chance he will leave mid-season even if he chooses not to renew with PSG.