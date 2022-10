Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un pacte secret a été conclu pour le transfert de ce crack

Publié le 29 octobre 2022 à 11h30

Grand espoir du football brésilien, Endrick affole déjà le mercato du haut de ses 16 ans, et ce alors que son transfert ne sera effectif qu’à partir de l’été 2024, à sa majorité. Le PSG serait passé à l’action, et le Real Madrid prévoirait d’en faire de même rapidement. Mais le FC Barcelone reste également à l’affût.

Alors qu’il dispute actuellement ses premiers matchs avec l’équipe professionnelle de Palmeiras, Endrick apparaît déjà comme le nouveau crack du football brésilien à seulement 16 ans. Une précocité qui n’a pas échappé aux mastodontes européens, prêts à trouver un accord dès maintenant pour le transfert de l’attaquant en 2024, lorsque ce dernier aurait atteint sa majorité. Selon la presse espagnole, le PSG serait déjà passé à l’action puisque le Qatar compterait sur Luis Campos pour boucler ce dossier, mais l’écurie parisienne n’est pas la seule.

Le Real Madrid contre-attaque pour Endrick

Conscient de l’intérêt du PSG pour Endrick, le Real Madrid aurait décidé de passer à la vitesse supérieure. Après avoir mis la main sur Vinicius Jr et Rodrygo ces dernières années, Florentino Pérez compte en faire de même avec la pépite de Palmeiras avec une offre formulée prochainement à l’écurie auriverde d’après Marca . L’entourage d’Endrick a déjà visité les installations madrilènes la saison dernière et verrait d’un bon œil une arrivée dans la capitale espagnole. Le PSG et le Real Madrid semble donc en tête, alors que Manchester City ou encore Arsenal seraient aussi à l’affût, mais le FC Barcelone n’a pas dit son dernier mot non plus.



Le FC Barcelone a conclu un pacte avec le clan Endrick