OM : Un clash surréaliste a éclaté

Publié le 30 octobre 2022 à 21h15 - mis à jour le 30 octobre 2022 à 21h16

Pierrick Levallet

Ce samedi, l’OM a été tenu en échec à la Meinau face à Strasbourg (2-2). Avec ce match nul, le club phocéen a signé sa quatrième rencontre sans la moindre victoire en Ligue 1. La situation commence à déplaire aux supporters, et l’un d’entre eux l’a bien fait savoir en tribune. Mais les actes de ce dernier n’ont pas plu au responsable de la sécurité de l’OM.

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’OM n’y arrive plus en Ligue 1. Le club phocéen n’a plus connu la victoire depuis son succès contre Angers le 30 septembre dernier. Ce samedi, les hommes d’Igor Tudor ont été tenus en échec sur la pelouse de Strasbourg (2-2). Et ce résultat n’a visiblement pas enchanté un spectateur, qui l’a bien fait savoir.

Un spectateur et le responsable de la sécurité ont failli en venir aux mains

Comme le rapporte L’Equipe , un spectateur mécontent du résultat face à Strasbourg s’est mis à invectiver Igor Tudor depuis les tribunes. Présent sur le terrain à ce moment-là, le responsable de la sécurité de l’OM Alexandre Neyton l’a donc sérieusement réprimandé. La tension est rapidement montée entre les deux hommes, qui ont failli en venir aux mains. Mais finalement, Alexandre Neyton a été calmé par des collègues.

Quatrième match sans succès pour l’OM

Cette scène n’est pas anodine et démontre un réel malaise à l’OM, qui n’arrive pas à sortir la tête de l’eau en Ligue 1. Le club phocéen a enchaîné sur son quatrième rencontre sans victoire après son match nul à la Meinau (2-2). Après un bon début de saison, l’OM commence à dégringoler au classement. La formation olympienne pointe actuellement à la 5e place du championnat.