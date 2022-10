Foot - OM

OM : La série noire continue, Tudor charge ses joueurs

Publié le 30 octobre 2022 à 08h30

Axel Cornic

Alors que l’Olympique de Marseille souhaitait se rattraper face au RC Strasbourg ce samedi, c’est un match nul qui est venu sceller la rencontre après un but sur le fil de Kevin Gameiro (2-2). Forcément, Igor Tudor n’était pas du tout content, lui qui n’a plus connu la victoire en Ligue 1 le 30 septembre dernier.

C’est un mois d’octobre noir pour l’OM. Après un excellent début de saison, les hommes d’Igor Tudor ont rencontré plusieurs difficultés ces dernières semaines, surtout en Ligue 1. Deuxièmes derrière le PSG, les Marseillais risquent désormais de dégringoler en dehors des places européennes, après le nul face à Strasbourg.

« Nous devions mener 5-0 à la pause »

Interrogé par Canal + après la rencontre, Igor Tudor se demandait encore comme ses joueurs ont pu se faire rattraper après avoir mené par deux buts d’écart. « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Nous devions mener 5-0 à la pause » a expliqué le coach de l’OM. « Ce n’est pas normal de concéder deux buts dans les dernières minutes, de défendre avec dix joueurs derrière le ballon. Nous sommes très déçus ».

« Les joueurs pensaient peut-être que le match était terminé »

« Je suis énervé parce que nous n’avons pas gagné » a poursuivit Tudor, dont la dernière victoire remonte à fin septembre face au SCO d’Angers (0-3). « Le prochain match est dans trois jours, nous avons peu de temps pour réfléchir. Les joueurs pensaient peut-être que le match était terminé. Je leur ai pourtant crié que ce n’était pas le cas ».

« On arrache ce nul, ça a le goût de la victoire »