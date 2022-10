Foot - OM

OM : Avant le «match de l'année», Tudor pousse un gros coup de gueule

Publié le 31 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Mardi soir, l'OM jouera sa survie sur la scène européenne à l'occasion de la réception de Tottenham au Vélodrome. Mais avant cela, le club phocéen ne s'est pas idéalement préparé puisque les Marseillais ont concédé le nul contre Strasbourg (2-2). Igor Tudor n'a donc pas manqué d'afficher sa colère.

Après avoir concédé trois défaites en Ligue des champions, l'OM est pourtant toujours en lice pour se qualifier en huitième de finale, et même pour la première place. Pour cela, il faudra s'imposer contre Tottenham au Stade Vélodrome mardi soir, il n'y aura pas d'autres choix. Néanmoins, l'OM ne prépare pas de la meilleure façon ce rendez-vous qu'Igor Tudor considère comme le match de l'année. Et pour, les Marseillais ont concédé le nul à Strasbourg (2-2) et enchaînent un quatrième match sans victoire en Ligue 1 après les défaites contre Ajaccio (1-2), le PSG (0-1) et le RC Lens (0-1). Sans oublier la défaite sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (1-2). Igor Tudor n'est donc pas satisfait.

«Je suis particulièrement triste»

« Je suis particulièrement triste, évidemment, et déçu. En première période, on devait mener 5-0 mais finalement il n'y avait que 2-0 à la pause, ça n'a pas suffi. Ce n'est pas une question de pression, on doit tuer le match. Si on reste correctement derrière le ballon, l'adversaire n'a aucun moyen de marquer ces deux buts. On a concédé deux buts trop facilement », a lancé l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant de se projeter sur le choc contre Tottenham.

L'OM prépare mal le choc contre Tottenham