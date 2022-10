Foot - OM

OM : En pleine galère, Payet se lâche sur sa situation

Publié le 31 octobre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

De retour dans le onze de départ de l'OM contre Strasbourg samedi (2-2), Dimitri Payet a livré une prestation décevante. Après la rencontre, le numéro 10 marseillais est revenu sur sa situation alors qu'il joue très peu depuis le début de saison et qu'Igor Tudor le voit désormais comme un remplaçant.

Depuis le début de saison, Dimitri Payet joue très peu et se contente de bouts de match ou alors de titularisations pour faire souffler les cadres comme ce fut le cas samedi contre Strasbourg (2-2). A quelques jours du choc contre Tottenham en Ligue des champions, le numéro 10 de l'OM était titulaire. L'occasion de faire le point sur sa situation.

« Pas trop compliqué cette situation ? C’est toujours un plaisir de rejouer. Je travaille pour ça donc quand on fait appel à moi, à moi de répondre présent », confiait-il après le match au micro de Canal+ .

