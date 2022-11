Foot - OM

OM : Tudor fait une terrible révélation, son vestiaire confirme

Publié le 2 novembre 2022 à 09h30

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM aurait pu se qualifier pour la Ligue Europa sans le but encaissé à la toute dernière seconde de la partie face à Tottenham. Comme révélé par Igor Tudor, il n'a pas pu communiquer l'information à ses joueurs parce que le stade était trop bruyant. Interrogé dans la foulée, le vestiaire de l'OM a confirmé les dires du coach marseillais.

Ce mardi soir, l'OM a vécu un cauchemar. Opposé à Tottenham pour le dernier match de poules de la Ligue des Champions, le club emmené par Igor Tudor a réalisé un très bon début de match. En effet, les Marseillais ont réussi à dominer les Spurs , jusqu'à ouvrir le score dans le temps additionnel de la première mi-temps. Avec ce résultat, l'OM était qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, la joie de l'écurie phocéenne a été de courte durée, puisque Clément Lenglet a inscrit le but de l'égalisation. Et à ce moment-là, l'OM était troisième de son groupe. Une place qui lui garantissait une place en Ligue Europa. Mais dans les derniers instants de la partie, la bande à Alexis Sanchez a craqué et a encaissé un deuxième but, synonyme d'élimination de toute compétition européenne (1-2).

«Tout le monde ne savait pas qu'on pouvait se qualifier en Ligue Europa»

Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Igor Tudor a révélé que ses joueurs sur le terrain n'étaient pas au courant de la possible qualification pour la Ligue Europa. Et lorsqu'il a voulu faire passer l'information, le coach de l'OM n'a pas pu se faire entendre à cause du public du Vélodrome. « Sur les derniers moments, on méritait de gagner et malheureusement on prend un but et ça nous coûte la place en Ligue Europa. La dernière action ? Les joueurs n'ont pas entendu. Je leur disais de rester (derrière), mais ils sont montés, ils n'entendaient pas avec le public. J'aurais aimé qu'on marque le deuxième but. La consigne, c'était de rester en défense, de ne pas trop jouer haut, mais il y avait tellement de bruit, ils n'ont pas pu entendre ce que je leur disais. Je leur disais de rester au milieu » , a confié Igor Tudor.

«Il y a eu un manque de communication entre nous»

Dans la foulée, plusieurs joueurs de l'OM ont confirmé les dires d'Igor Tudor, à commencer par Matteo Guendouzi. « Il y a eu une grande incompréhension sur le terrain. On a manqué d'expérience tout simplement sur cette fin de match. Bien sûr qu'on voulait pousser pour aller en huitièmes, mais après l'occasion ratée de Kolasinac (87e), on aurait pu garder ce 1-1... Malheureusement, tout le monde ne savait pas qu'on pouvait se qualifier en Ligue Europa. Il n'y a pas eu une bonne communication et on le paie cash » , a regretté le milieu de terrain marseillais au micro de RMC Sport .

