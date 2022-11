Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La fin du suspense pour Alexis Sanchez ?

Publié le 2 novembre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Alexis Sanchez est un joueur de l'OM. Toutefois, le Chilien a signé pour un an avec une année supplémentaire en option. Rien ne dit donc encore qu'il continuera sur la Canebière la saison prochaine. Dernièrement, ça s'est d'ailleurs emballé à propos d'un départ d'Alexis Sanchez. De quoi faire craindre le pire à l'OM ? Pas sûr...

Lors du dernier mercato estival, l'OM a frappé un gros coup. Libéré de sa dernière année de contrat à l'Inter Milan, Alexis Sanchez a ainsi posé ses valises sur la Canebière. Le Chilien a alors paraphé un contrat d'un an, assorti d'une année supplémentaire en option. La question est maintenant de savoir si Sanchez continuera à l'OM pour la saison prochaine. Rien n'est acté pour le moment, ce qui laisse place à certaines rumeurs. Et dernièrement, certains s'étaient emballés à propos d'un départ du protégé d'Igor Tudor et d'un retour au Chili suite à un message sur les réseaux sociaux : « Une recommandation pour une compagnie téléphonique au Chili ? Qui me donne des minutes illimitées, internet et accès à des films. J'ai besoin de quelque chose de sûr pour des années ».

« Je suis très content d'être ici »

Faut-il alors craindre un départ d'Alexis Sanchez ? En conférence de presse avant la rencontre face à Tottenham, le joueur de l'OM a lâché une annonce lourde de sens. « Je suis là pour réussir à marquer l'histoire du club. (...) Je suis très content ici. Je ne peux pas sortir de chez moi sinon on m'arrête tout le temps. C'est pour ça que je suis ici », a confié Alexis Sanchez, visiblement plus heureux que jamais à l'OM.

A l'OM jusqu'en 2024 ?

Et c'est dans ce climat visiblement propice à une prolongation que Pablo Longoria souhaiterait passer aux choses sérieuses pour l'avenir d'Alexis Sanchez. En effet, selon les informations d'Ekrem Konur, l'OM voudrait activer l'année supplémentaire en option dans le contrat du Chilien et ainsi le conserver jusqu'en 2024. Affaire à suivre...