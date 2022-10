Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanchez lâche une annonce, ça s'emballe pour son avenir

Publié le 28 octobre 2022 à 19h10

Thibault Morlain

Cet été, Alexis Sanchez a posé ses valises à l'OM. Arrivé libre de l'Inter Milan, le Chilien a signé un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option. Il n'est donc pas certain que l'attaquant reste à Marseille au-delà de cette saison. Et face à cette possibilité, un récent message d'Alexis Sanchez sur les réseaux sociaux a affolé ses fans.

C'est lui le gros coup du mercato de Pablo Longoria à l'OM. Alors que les recrues se sont multipliées, on retient surtout l'arrivée d'Alexis Sanchez. Une belle opération sportive et financière puisque les Phocéens n'ont pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert. En effet, Alexis Sanchez a été libéré de sa dernière année de contrat et est donc arrivé libre à l'OM.

Mercato - OM : Longoria se fâche pour ce transfert https://t.co/cH1hcMxgyt pic.twitter.com/dGv7Yi3CGr — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

1 an + 1 an

Annoncé à l'OM depuis un certain temps maintenant, Alexis Sanchez s'est donc enfin engagé avec le club phocéen. Et sur la Canebière, le Chilien a paraphé un contrat d'un an, assorti d'une année supplémentaire option. Sanchez sera-t-il alors encore à l'OM la saison prochaine ?

Un retour au Chili ?