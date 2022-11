Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos a tout tenté pour éviter un échec sur le mercato

Publié le 2 novembre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Cet été, le PSG a tout fait pour recruter un nouveau défenseur central. Et alors que Milan Skriniar était la grande priorité, Luis Campos avait tout de même activé plusieurs plans de secours, notamment avec des prometteurs axiaux français à l'image d'Axel Disasi (AS Monaco) et Mohamed Simakan (RC Leipzig).

Ce n'est plus un secret, le PSG voulait absolument recruter un défenseur central l'été dernier. Et la grande priorité se nommait Milan Skriniar. Néanmoins, l'Inter Milan s'est montré inflexible, réclamant pas moins de 80M€ pour un joueur qui n'avait plus qu'un an de contrat. Les Parisiens ont refusé de céder aux avances et n'ont donc pas recruter de nouvel axial. Et pourtant, Luis Campos avait bien activé d'autres pistes en fin de mercato.

Simakan confirme les contacts avec le PSG

A commencer par Mohamed Simakan. Dans les colonnes de L'EQUIPE , le défenseur du RB Leipzig a confirmé avait été en contact avec le PSG. Mais il a finalement préféré rester en Bundesliga. « Luis Campos a parlé avec mes agents, c’est vrai. Ils étaient intéressés. Mais la stabilité est importante pour moi. On a pris une décision commune avec les dirigeants, celle de rester. Je suis content car je pense que Leipzig est l’endroit où je pense être le mieux pour l’instant », explique l'ancien Strasbourgeois.

Disasi aussi aurait pu signer au PSG