Mercato - PSG : Retour sur le calvaire de Messi après son transfert

Recruté en fanfare par le PSG lors du mercato estival 2021, Lionel Messi a vécu une intégration très compliquée dans la capitale française, lui qui n’avait jamais connu d’autre club que le FC Barcelone. Et paradoxalement, cet élément pourrait avoir un impact positif sur son avenir au PSG.

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone qui n’avait pas les moyens de le prolonger à l’époque, Lionel Messi avait donc quitté le club catalan en 2021 pour s’engager libre au PSG avec un contrat de deux ans + une année en option à la clé. Mais de quoi sera fait son avenir, alors que Luis Campos envisage plus que jamais de prolonger Messi au PSG ?

Le journaliste de La Nacion, Claudio Mari, revient dans un entretien accordé à Foot Mercato sur le calvaire de Messi à ses débuts au PSG : « Messi c’est aussi quelqu’un pour qui le changement est difficile. On l’a vu quand il est arrivé à Paris, il a passé un an très compliqué en France. Lui-même a reconnu que cette année il se sent mieux, plus adapté », explique-t-il.

