OM : Longoria vise un jackpot de 17M€ sans le mercato

Publié le 1 novembre 2022 à 09h00

Axel Cornic

Une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions ce mardi, face à Tottenham, pourrait rapporter gros à l’Olympique de Marseille. Sanctionnés par l’UEFA et en déficit ces dernières années, les Phocéens pourraient empocher au total 17M€, ce qui ne serait pas du tout négligeable pour le projet de Pablo Longoria.

Il y a quelques mois, peu de personnes auraient parié sur une possible qualification de l’OM pour les phases finales de la Ligue des Champions. Il faut dire que les précédentes apparitions dans la plus prestigieuse compétition de clubs ne poussaient pas forcément à l’optimisme ! Il a toutefois suffi de deux victoires de rang face au Sporting pour rêver, avec les hommes d’Igor Tudor qui vont jouer leur avenir ce mardi soir, face au Tottenham d’Antonio Conte.

Transferts - OM : Le feuilleton du prochain mercato déjà connu ? https://t.co/v9RrAfVgp7 pic.twitter.com/grCAKLZWyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

L’UEFA surveille l’OM

Une victoire au Vélodrome serait donc la bienvenue, au moment où Pablo Longoria semble vouloir installer durablement l’OM en Ligue des Champions. Mais cela pourrait surtout assurer la stabilité du projet, puisque les primes de qualification seraient un véritable bol d’air pour des comptes qui sont à l’agonie depuis quelques années. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que l’OM est dans le viseur de l’UEFA, qui lui a infligé une amende de 2M€ au début de la saison.

Des pertes énormes ces dernières années

Comme le précise ce mardi L’Equipe , les comptes de l’OM sur ces dernières années sont déficitaires et si le dernier bilan n’a pas encore été dévoilé, en juin 2021 c’est une perte de 76,4M€ qui a été annoncée. Cela s’ajoute aux 97,8M€ de 2020, aux 91,4M€ de 2019 ou encore les 78,5M€ de 2018. La crise du Covid-19 est évidemment passée par là et si une qualification pour les huitièmes de Ligue des Champions ne va pas tout arranger, elle pourrait permettre à l’OM de respire un peu mieux.

Un total de 17M€ en cas de victoire sur Tottenham

Car ce sont près de 17M€ qui pourraient entrer dans les caisses du club ! Dans ce montant on retrouve bien sûr le bonus de qualification à l’issue de la phase de groupes qui s’élève à 9,6M€, auquel on peut ajouter près de 4M€ venant des droits télévisés et de sponsoring, que l’OM va devoir se partager avec le PSG. La partie la plus sure concerne la recette d’un nouveau match à domicile cette saison, qui pourrait apporter autour de 3M€. Et si on se met à rêver d’un parcours plus long en Ligue des Champions, les bonus montent en flèche.