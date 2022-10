Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : L'erreur de Longoria sur le mercato

Publié le 29 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

A l'OM, on fait désormais dans la post-formation. Cela s'est notamment vérifié lors du dernier mercato estival avec les arrivées de nombreux jeunes, venus dans un premier temps pour renforcer l'équipe réserve. Un choix fort de la part de Pablo Longoria. Mais voilà que cette politique suscite déjà de grosses critiques.

A la recherche des talents de demain, Pablo Longoria a tenté différents paris cet été. Le président de l'OM a ainsi recruté certains espoirs à l'instar Roggerio Nyakossi, Sayha Seha, Bartug Elmaz ou encore Jelle Van Neck. Arrivés pour jouer avec la réserve dans un premier temps, ils ont rejoint l'OM dans un projet de post-formation. Une nouvelle politique de Longoria qui ne passe toutefois pas sur la Canebière. Cela vaut notamment pour Jean-Luc Cassini, ancien directeur du centre de formation de l'OM.

Priorité à la formation à l'OM

Dans des propos accordés à 20 Minutes , Cassini a ainsi remis en question la politique de Pablo Longoria, regrettant que l'OM ne se serve pas dans le grand vivier marseillais : « Par la grandeur de la ville, son passé, on est obligé de passer par de la préformation et de la formation à l’OM ».

« Ils ont tout faux »