OM : Tudor, mercato... Après le fiasco en Ligue des champions, Longoria se fait détruire

Publié le 3 novembre 2022 à 07h30

Pierrick Levallet

Ce mardi, l’OM avait encore des chances d’être qualifié en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais le club phocéen s’est finalement incliné contre Tottenham (1-2), terminant ainsi dernier de son groupe. Certains supporters ont accablé Igor Tudor pour cet échec. Et Pablo Longoria n’y a pas échappé non plus.

Depuis qu’il est arrivé à l’OM, Igor Tudor ne fait pas vraiment l’unanimité. Le technicien croate a fait quelques choix forts au sein de son effectif, notamment avec Dimitri Payet et Gerson. En Ligue des champions, la formation marseillaise a connu quelques difficultés au sein de son groupe. Cependant, l’OM pouvait encore prétendre à une qualification en huitièmes de finale ce mardi en cas de victoire contre Tottenham. Mais finalement, l'équipe phocéenne s’est inclinée en fin de rencontre (1-2) et ne sera même pas reversée en Europa League puisqu'elle a terminé dernière de sa poule.

«Longoria a une part de responsabilité»

Naturellement, plusieurs supporters ont rejeté la faute de ce fiasco total sur Igor Tudor. Mais pour Eric Di Meco, une autre personne a une grande part de responsabilité dans cet échec en Ligue des champions. « Tudor n'est pas seul reponsable. Qui le choisit Tudor ? Longoria a une part de responsabilité. Autant que l'entraîneur et les joueurs » a pesté l’ancien défenseur de l’OM lors du Super Moscato Show sur RMC .

«La consigne, c'était de rester en défense»