OM : Après l'excuse ahurissante de Tudor, Clauss pousse un coup de gueule

Publié le 2 novembre 2022 à 12h00

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM a vécu une terrible désillusion face à Tottenham. Sans un but encaissé à la toute dernière seconde de la partie, les hommes d'Igor Tudor auraient été reversés en Ligue Europa. Et alors que son équipe a pêché dans la communication, Jonathan Class a poussé un énorme coup de gueule après la rencontre.

L'OM n'est pas passé loin de se qualifier pour la Ligue Europa. En effet, les hommes d'Igor Tudor étaient sur le point de finir sur un match nul face à Tottenham ce mardi soir. Toutefois, l'OM a encaissé un but à la dernière seconde (1-2). Une réalisation qui prive le club phocéen de toute compétition européenne après la Coupe du Monde au Qatar. Et comme l'a révélé Igor Tudor, l'OM a perdu son duel face à Tottenham à cause d'un problème de communication.

OM : L'improbable excuse d'Igor Tudor https://t.co/sYqRVlWyWa pic.twitter.com/DVKmhhuZEv — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

«Quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre»

« Sur les derniers moments, on méritait de gagner et malheureusement on prend un but et ça nous coûte la place en Ligue Europa. La dernière action ? Les joueurs n'ont pas entendu. Je leur disais de rester (derrière), mais ils sont montés, ils n'entendaient pas avec le public. J'aurais aimé qu'on marque le deuxième but. La consigne, c'était de rester en défense, de ne pas trop jouer haut, mais il y avait tellement de bruit, ils n'ont pas pu entendre ce que je leur disais. Je leur disais de rester au milieu » , a reconnu Igor Tudor, le coach de l'OM, au micro de RMC Sport .

«Ce qui est rageant, c'est ce but à la dernière seconde»

Sorti par Igor Tudor à un quart d'heure de la fin de la rencontre, Jonathan Clauss savait que son équipe était reversé en Ligue Europa en cas de nul face à Tottenham, contrairement à ses coéquipiers qui étaient encore sur le terrain. Et alors que l'OM a pris un but évitable à la toute dernière seconde de la partie, l'international français n'a pas réussi à cacher sa colère. « On a démarré le match à la hauteur de l'événement, selon moi. Ce but avant la mi-temps récompense tous les efforts faits. On a mal entamé cette deuxième période, on a été moins bons dans le pressing, moins hargneux. Ils ont eu plus de facilités à sortir le ballon. Ce qui est rageant, c'est ce but à la dernière seconde. On sait qu'on est 3e quoi qu'il arrive, et on prend un un contre trois. Ce n'est pas possible » , a pesté Jonathan Clauss, avant d'en rajouter une couche.

«On sait qu'on est 3e quoi qu'il arrive, et on prend un 1 contre 3»