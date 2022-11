Foot - OM

OM : Il prédit le pire pour l’avenir de Jonathan Clauss

Publié le 12 novembre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Didier Deschamps va donc amener 25 joueurs pour représenter l’équipe de France lors de la Coupe du monde au Qatar. La liste a ainsi été communiquée et un absent retient particulièrement l’attention : Jonathan Clauss. Le joueur de l’OM a été laissé de côté, ce qu’il vivrait d’ailleurs très mal aujourd’hui. Au point que cela impacte la suite de sa carrière ?

Au Qatar, l’équipe de France repassera à une défense à 4. Une révolution de Didier Deschamps qui a été fatale à Jonathan Clauss. Plus à l’aise dans un rôle de piston, le joueur de l’OM n'a ainsi pas été sélectionné pour disputer la Coupe du monde. Une terrible désillusion pour Clauss qui s’imaginait être du voyage au Qatar après avoir fait partie des derniers rassemblements de l’équipe de France. Deschamps en a finalement décidé autrement…

« Certains se sont littéralement effondrés… »

Sur RMC , Emmanuel Petit a réagi à cette non-sélection de Jonathan Clauss. Et le champion du monde 98 a expliqué que cela pourrait avoir de grosses répercussions sur le joueur de l’OM : « Quand je vois la liste, je me mets à leur place. Moi j'ai vécu ça de plein fouet avec les fameux six joueurs qui ont été jetés quelques heures avant le rassemblement à Clairefontaine, au sein même du château. Quand j'ai vu comment les garçons sont partis de Clairefontaine, et quand je vois ce qui s'est passé par la suite dans leur carrière pour certains d'entre eux, certains se sont littéralement effondrés, ils ne s'en sont jamais remis. (…) J'aimerais être une petite mouche pour savoir dans quel état d'esprit Clauss est aujourd'hui. Est-ce qu'il est apte ? Heureusement qu'il y a une trêve qui arrive. Evidemment qu'il est au fond du trou ».

