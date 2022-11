Foot - Equipe de France

Équipe de France : Recalé pour le Qatar, il vit un calvaire

Publié le 11 novembre 2022 à 13h30

Hugo Chirossel

Si Didier Deschamps a fait 25 heureux mercredi au moment d’annoncer la liste des joueurs convoqués pour participer à la Coupe du monde, il a également fait des déçus. C’est notamment le cas de Jonathan Clauss, qui serait très touché de ne pas avoir été retenu par le sélectionneur des Bleus. Sa compagne est d’ailleurs montée au créneau, dénonçant des messages insultants sur les réseaux sociaux.

Jonathan Clauss a longtemps cru qu’il serait de la partie. Convoqué en équipe de France depuis le mois de mars dernier, l’ancien joueur du RC Lens, recruté par l’OM l’été dernier, ne fera finalement pas le voyage au Qatar. Didier Deschamps avait étudié la possibilité de jouer avec une défense à trois et deux pistons, mais semble avoir changé d’avis. Dans le couloir droit de la défense française, Benjamin Pavard et Jules Koundé devraient être utilisés. Jonathan Clauss quant à lui, restera à Marseille.

Mercato - OM : Une recrue de Longoria se lâche sur ses débuts à Marseille https://t.co/4lfcA6SDTT pic.twitter.com/5zpRE99iSY — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

Énorme désillusion pour Jonathan Clauss

Une situation qu’il vivrait très mal, d’après les informations de RMC Sport . Alors qu’un reportage était prévu afin de voir sa réaction au moment de l’annonce de Didier Deschamps, il a finalement été annulé la veille. Ce qui a renforcé ses doutes quant à sa présence dans le groupe des Bleus. Si cela peut parfois arriver, Jonathan Clauss n’a pas été prévenu en amont et a donc découvert la nouvelle devant sa télévision comme tout le monde. Le joueur de l’OM a reçu le soutien de ses coéquipiers marseillais, ainsi que de sa compagne. Cette dernière a également dénoncé des messages insultants à la suite de cette non-convocation.

« Votre débilité est pesante au quotidien »