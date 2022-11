Foot - Equipe de France

Equipe de France : Terribles révélations après le choix de Deschamps avec Clauss

Publié le 10 novembre 2022 à 19h00

Thibault Morlain

Didier Deschamps le savait, avec sa liste pour la Coupe du monde, il allait faire des heureux et des déçus. Et parmi ceux qui manqueront à l’appel au Qatar, on retrouve notamment Jonathan Clauss. Bien qu’il faisait partie des derniers rassemblements de l’équipe de France, le joueur de l’OM a été laissé de côté et il est visiblement tombé de très haut devant cette annonce.

Alors que l’information avait commencé à circuler dans la journée de mercredi, Didier Deschamps a officialisé cela lors du 20h de TF1 : Jonathan Clauss ne fait pas partie de la liste pour disputer la Coupe du monde au Qatar. L’international français a ainsi été laissé sur le côté et au moment de justifier cette grosse décision avec le joueur de l’OM, Deschamps a notamment évoqué le retour à 4 défenseurs. Clauss aura donc fait les frais de cette révolution chez les Bleus.

Pas de Coupe du monde donc pour Jonathan Clauss, et selon les informations de RMC , le joueur de l’OM l’aurait très mal vécu. En effet, le piston droit s’attendait à être du voyage au Qatar avec l’équipe de France et ne pensait pas à un tel scénario. Finalement, il a commencé à déchanter en voyant les premières fuites dans la presse annonçant qu’il ne serait pas appelé par Didier Deschamps. Et les doutes de Clauss s’étaient d’ailleurs renforcés suite à l’annulation d’un reportage qui devait être fait pour voir sa réaction à l’annonce de l’équipe de France.

