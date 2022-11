Foot - Equipe de France

Équipe de France : Laissé de côte pour le Qatar, il réagit avec humour (vidéo)

Publié le 10 novembre 2022 à 16h45

Didier Deschamps a annoncé la liste des 25 joueurs qui disputeront la Coupe du monde au Qatar. Comme en 2018, Lucas Digne n’y figure pas. Une surprise, même si cette absence fait le plaisir de ses enfants et de sa compagne qui n’ont pas caché leur joie au moment de l’annonce du sélectionneur français.

Mercredi soir, Didier Deschamps a annoncé sa liste de 25 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar qui débute dans moins de deux semaines. Si l’absence de Jonathan Clauss sur le flanc droit fait parler, le joueur de l’OM n’est pas le seul à manquer à l’appel dans le groupe de l’équipe de France.

Encore raté pour Digne

De l’autre côté, Ferland Mendy et Lucas Digne n’ont, eux aussi, pas été appelés par Didier Deschamps. Un choix qui fait parler car hormis Théo Hernandez, l’équipe de France n’aura aucun latéral de métier. « C'est une question de concurrence de par ce que Lucas et Théo font. Si je fais ce choix c'est parce que je considère qu'ils apportent plus de garanties », a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse pour justifier sa décision.

Ne pas être sélectionné à la Coupe du monde peut faire des heureux 😂Lucas Digne a beaucoup d’autodérision, je trouve ça cool pic.twitter.com/uxwnzhw2Cm — Pierre (@PierrePRueda) November 10, 2022

« Papa, il reste à la maison ! »