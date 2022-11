Foot - Equipe de France

Équipe de France : Deschamps annonce une surprise avec Griezmann

Publié le 10 novembre 2022 à 09h00

Hugo Chirossel

Alors que Didier Deschamps a dévoilé la liste des 25 joueurs convoqués pour participer à la Coupe du monde au Qatar, le peu d’expérience internationale au milieu de terrain a interpellé. Le sélectionneur de l’équipe de France a notamment dû composer avec les absences de Paul Pogba et N’Golo Kanté, mais il pourrait faire reculer Antoine Griezmann afin de jouer plus dans le cœur du jeu.

On connaît le nom des joueurs qui défendront le titre de champion du monde de l’équipe de France. Mercredi, Didier Deschamps a dévoilé une liste de 25 éléments qui s’envoleront pour le Qatar dans quelques jours. Au milieu de terrain, le sélectionneur des Bleus a appelé Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout, Youssouf Fofana et Eduardo Camavinga, un secteur de jeu marqué par les absences de Paul Pogba et N’Golo Kanté, blessés.

« Il a cette capacité à avoir un gros volume de jeu »

Mais Didier Deschamps pourrait faire reculer Antoine Griezmann afin qu’il évolue plus dans l’entrejeu. Interrogé à ce sujet, il n’a pas rejeté cette possibilité. « Antoine est dans un rôle offensif mais il a cette capacité à avoir un gros volume de jeu. Même quand il est offensif, ça ne l’empêche pas de revenir très bas, parfois trop à mon goût. Dans son club, il le fait beaucoup aussi. Par moments, il change de position, il se retrouve dans un triangle au milieu de terrain, ça ne lui pose pas de problème. C’est un équilibre à trouver », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport .

« Vous savez ce que les deux joueurs qui ne sont pas là représentent en termes de vécu »