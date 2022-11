Foot - Équipe de France

Équipe de France : Menacé par Zidane pour son avenir, Deschamps fait le point

Publié le 9 novembre 2022 à 21h30

Ce mercredi, Didier Deschamps a annoncé sa liste des joueurs pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar lors du JT de 20h sur TF1. Une compétition qui pourrait d'ailleurs être la dernière du sélectionneur, dont le contrat arrive à son terme. Deschamps a donc été interrogé sur son avenir et face à la question, il a préféré rester vague, avouant être uniquement concentré sur le Mondial qui arrive.

Ce mercredi, Didier Deschamps a annoncé sa liste tant attendue pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. Malgré certaines incertitudes, le sélectionneur des Bleus a tout de même sélectionné Karim Benzema, Raphaël Varane, Jules Koundé ou encore Presnel Kimpembé. Et en marge de cette annonce, Deschamps a également évoqué son avenir sur le banc de l’Équipe de France alors que Zinedine Zidane est annoncer pour le remplacer après le Mondial au Qatar.

Equipe de France : Voilà la liste de Deschamps pour la Coupe du monde https://t.co/yLuOXWqAo0 pic.twitter.com/E7QzBQOLhT — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

« Je suis focalisé sur la compétition »

Interrogé lors du 20h de TF1 , Didier Deschamps a évoqué énormément de sujets concernant sa liste, mais il a également été questionné sur son avenir. Alors que le sélectionneur des Bleus pourrait disputer sa dernière compétition avec l’Équipe de France, il préfère ne pas penser à son avenir et reste concentré sur la Coupe du Monde qui approche très vite. « Ma dernière compétition avec l’équipe de France ? Je suis dans le même état d’esprit comme avant chaque grande compétition. Je suis focalisé sur la compétition. »

« On a un immense défi qui nous attend »