Foot - Equipe de France

Equipe de France : Avant sa liste, Deschamps reçoit un gros appel du pied

Publié le 9 novembre 2022 à 15h30

Arthur Montagne

Cadre de l'équipe de France championne du monde en 2018, Lucas Hernandez a fait son retour de blessure au meilleur moment, juste avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Et le défenseur du Bayern Munich espère bien être présent au Qatar pour défendre le titre des Bleus.

C'est le grand jour ! Ce mercredi, à 20h, Didier Deschamps communiquera la liste des joueurs qu'il emmènera au Qatar pour défendre le titre acquis en 2018 en Russie. Une liste sur laquelle le nom de Lucas Hernandez devrait apparaître. Si son statut en Bleus depuis le sacre ne fait plus débat, ses pépins physiques ont semé le doute quant à sa présence à la Coupe du monde 2022. Mais il semble être revenu au meilleur moment.

Hernandez espère «être dans la liste»

Blessé aux adducteurs, Lucas Hernandez était absent depuis le 13 septembre, mais il a fait son retour à la compétition mardi soir à l'occasion de la victoire du Bayern Munich contre le Werder Brême (6-1). L'ancien défenseur de l'Atlético de Madrid a joué une heure et postule donc à une place dans la liste de Didier Deschamps. « Aujourd'hui je me suis senti super bien. J'espère être dans la liste. J'ai bien travaillé avec le préparateur physique. Physiquement je me sens au top. Si jamais j'y suis, je donnerai tout pour cette sélection, pour ce pays », lance Lucas Hernandez au micro d' Europe 1 .

«Ce sera à nous d'être là et d'être présent»