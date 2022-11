Foot - Équipe de France

Équipe de France : Giroud menacé, Mbappé relance la liste de Deschamps pour le Mondial

Publié le 9 novembre 2022 à 13h30

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que sa présence dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde n’était pas acquise, Olivier Giroud devrait bien être du déplacement au Qatar. Une décision dans laquelle Kylian Mbappé a peut-être joué un rôle, alors que l'attaquant du PSG s’était montré très élogieux à l’égard de son coéquipier en sélection lors du dernier rassemblement.

Titulaire avec l’AC Milan, Olivier Giroud n'était pas pour autant assuré de disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France. Depuis la fin de l’Euro, Didier Deschamps a décidé de se passer des services du deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus lorsque Karim Benzema était opérationnel. Après réflexion, le sélectionneur tricolore devrait finalement miser sur le joueur de 36 ans, et Kylian Mbappé a peut-être joué un rôle.

🇫🇷🏆 À 36 ans, Olivier #Giroud rêve d’une dernière Coupe du Monde qu’il n’est pas certain de disputer malgré son début de saison convaincant au #MilanDidier #Deschamps doit-il l’évincer ? Il ferait une grave erreur aux yeux de beaucoup📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/ienuBHDDLe — Bernard Colas (@BernardCls) November 5, 2022

« Un plus pour nous ? Bien sûr ! »

Présent lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Olivier Giroud a marqué des points durant la rencontre face à l’Autriche (2-0) le 22 septembre. Buteur, l’attaquant de l’AC Milan s’est également distingué avec une passe décisive pour Kylian Mbappé. Alors que la relation entre les deux hommes avait été tendue lors du dernier Euro, la star du PSG n’avait pas manqué de saluer ce soir-là la prestation de son coéquipier.



« On a réussi à combiner, à parler le même football, c’était satisfaisant , savourait Kylian Mbappé. En plus, il a pu marquer et se rapprocher du record de Titi (Thierry Henry), je pense que, pour lui, c’est une bonne soirée. Un plus pour nous ? Bien sûr ! Quand t’es le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France, si t’es pas un plus, tu ne seras jamais un plus ! Il nous a encore rendu service aujourd’hui. » Une déclaration qui aurait pesé dans la réflexion de Didier Deschamps.

La sortie de Mbappé sur Giroud a trouvé un écho positif dans l'esprit du staff