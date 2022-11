Foot - Équipe de France

Équipe de France : L’inquiétude augmente pour Karim Benzema

Publié le 8 novembre 2022 à 19h00

Pierrick Levallet

Comme depuis plusieurs semaines maintenant, Karim Benzema souffre toujours de sa fatigue musculaire à la cuisse gauche. L’attaquant de 34 ans peine à revenir alors que la Coupe du monde débute dans quelques jours. D’ailleurs, l’inquiétude va continuer à grandir chez Didier Deschamps, puisque Karim Benzema pourrait encore manquer le prochain match du Real Madrid.

N’Golo Kanté, Paul Pogba, et peut-être Karim Benzema d’ici peu de temps ? À l’approche du Mondial, Didier Deschamps compte déjà deux forfaits parmi ses titulaires habituels, et l’attaquant du Real Madrid inquiète. À l’instar de Raphaël Varane, Karim Benzema est encore incertain pour la Coupe du monde au Qatar. Après son retour face au Celtic, l’attaquant de 34 ans a été victime d’une rechute. Karim Benzema souffre toujours de sa fatigue musculaire à la cuisse gauche. Et il peine à revenir dans le groupe madrilène, à seulement quelques jours du Mondial.

Le Real Madrid a peut-être identifié le problème de Benzema

D’après les informations d’ AS , Karim Benzema ne s’est pas entraîné avec le reste du groupe ce mardi. Le média espagnol indique que l’ancien de l’OL est resté dans le gymnase pour faire ses exercices et que le Real Madrid a peut-être mis le doigt sur quelque chose. Le club madrilène estimerait que le problème vient du manque de forme physique du Ballon d’Or 2022. Karim Benzema ressentirait des douleurs seulement après les entraînements collectifs et les matchs.

Pas encore remis, Benzema incertain face à Cadix ?