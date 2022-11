Foot - Équipe de France

Équipe de France : Alerte avant le Qatar, Benzema a pris une grande décision

Publié le 8 novembre 2022 à 10h30

Amadou Diawara

Ce mercredi, Didier Deschamps annoncera sa liste pour la Coupe du Monde au Qatar. Devenu intouchable en Bleu, Karim Benzema est actuellement en difficulté sur le plan physique, puisqu'il a rechuté après sa dernière blessure. Toutefois, la tendance ne serait pas négative et le staff français ne serait pas inquiet.

Depuis le début de la saison, Didier Deschamps est à la peine. En effet, le sélectionneur des Bleus voit ses meilleurs soldats tomber un à un. Et alors que la Coupe du Monde se profile, Didier Deschamps sait déjà qu'il devra faire sans Paul Pogba et N'Golo Kanté. Pour ne pas arranger les affaires de l'équipe de France, Karim Benzema est également touché par une blessure. En effet, Carlo Ancelotti a dû se priver de son capitaine et numéro 9 ce lundi face au Rayo Vallecano. Et lorsqu'il a été interrogé sur l'état de santé de Karim Benzema, le coach du Real Madrid ne s'est pas montré rassurant.

Le staff des Bleus ne s'en fait pas vraiment pour Benzema

« Il ne va pas jouer demain (lundi), car il ne se sent pas bien. Il s'est entraîné le vendredi et il semblait bien, mais ensuite il a eu un peu de mal. Il ne sera pas disponible à Vallecas. (...) Les médecins disent qu'il ne peut pas jouer, alors il ne joue pas, point. Jeudi ? Oui, Rüdiger je ne pense pas, mais Karim devrait être là » , a confié Carlo Ancelotti en conférence de presse d'avant-match.

Karim Benzema se préserve pour le Mondial au Qatar