Équipe de France : Deschamps peut réserver une grande surprise

Publié le 8 novembre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

A quelques heures de l'annonce de la liste de l'équipe de France, Didier Deschamps continue de se creuser la tête. Néanmoins, il a reçu un nouvelle inattendue. Annoncé blessé et forfait pour la Coupe du monde, Boubacar Kamara a fait son retour à la compétition avec Aston Villa ce week-end. L'ancien de l'OM pourrait être la surprise de la liste des Bleus.

Mercredi soir, Didier Deschamps lèvera le suspens sur la liste des joueurs qu'il emmènera au Qatar pour disputer la Coupe du monde. Et de nombreuses incertitudes entourent cette liste, notamment au milieu de terrain.

Equipe de France : Pour remplacer Pogba, Deschamps a réçu de folles candidatures https://t.co/8DFvinL0TG pic.twitter.com/hwyEvywL5f — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

Hécatombe au milieu

En effet, l'équipe de France devra faire sans Paul Pogba et N'Golo Kanté, tous deux blessés et donc forfaits. Plus globalement, ce secteur de jeu sera totalement remanié par rapport à 2018 puisque Corentin Tolisso, Steven N'Zonzi et Blaise Matuidi ne seront également pas présents au Qatar.

Retour inattendu de Kamara

Par conséquent, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot sont la favoris pour occuper les places de titulaires. Derrière c'est plus ouvert, et Didier Deschamps a reçu une excellente nouvelle. En effet, alors qu'il ne devait plus rejouer avant 2023, Boubacar Kamara a fait son retour à la compétition ce week-end. A l'occasion de la réception de Manchester United, pour le premier match d'Unai Emery sur le banc d'Aston Villa, l'ancien milieu de terrain de l'OM est effectivement entré en jeu à la 78e minute.