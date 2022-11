Foot - Equipe de France

Equipe de France : Avant la liste pour le Mondial, Deschamps a pris un rendez-vous

Publié le 6 novembre 2022 à 18h30

Thomas Bourseau

À trois jours de l’annonce de la liste des sélectionnés de l’Équipe de France pour le Mondial au Qatar, Didier Deschamps, ou du moins son staff technique, se serait rendu à Birmingham pour prendre des nouvelles de Boubacar Kamara. Récemment blessé au genou, Kamara a fait son grand retour avec Aston Villa ce dimanche et voudrait figurer dans ladite liste.

Didier Deschamps fait face à une cascade de blessures depuis plusieurs semaines en marge de sa liste des joueurs sélectionnés pour participer au Mondial au Qatar qui aura lieu entre le 20 novembre et le 18 décembre prochain. Le sélectionneur de l’Équipe de France devra se passer des services de Paul Pogba et de N’Golo Kanté, si précieux dans le sacre des Bleus en Russie en 2018. Et d’autres joueurs ont connu des pépins physiques dernièrement comme Karim Benzema, Lucas Hernandez ou encore Boubacar Kamara pour ne citer qu’eux.

Equipe de France : Avant la liste, Giroud interpelle encore Deschamps https://t.co/Sw9J6Cq4gI pic.twitter.com/49IsNB6omp — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Kamara est de retour et a le Mondial dans son viseur

Pour ce qui est de Boubacar Kamara, il se pourrait que l’ancien joueur de l’OM soit de la partie. Ou du moins, devienne disponible pour la sélection si jamais Didier Deschamps prenait la décision de lui faire confiance. Le 9 novembre prochain, le sélectionneur de l’Équipe de France dévoilera une liste élargie pour la Coupe du monde. 51 jours après avoir contracté une blessure au genou qui aurait pu le priver du Mondial, Boubacar Kamara a retrouvé ce dimanche le chemin des terrains lors de la victoire acquise par Aston Villa face à Manchester United (3-1). L’occasion pour Kamara de se mettre 13 minutes sous la dent en guise de retour.

Boubacar Kamara a reçu la visite du staff de Deschamps