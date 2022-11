Foot - Équipe de France

Coupe du monde 2022 : Mbappé, Benzema... Coup de tonnerre à venir pour Deschamps ?

Publié le 6 novembre 2022 à 17h00

Pierrick Levallet

À quelques jours du Mondial, certains joueurs inquiètent Didier Deschamps. Karim Benzema peine à faire son retour avec le Real Madrid et Kylian Mbappé semblait se plaindre des adducteurs après sa sortie contre Lorient ce dimanche (2-1). Si Carlo Ancelotti s’est montré plutôt pessimiste concernant l’attaquant du Real Madrid, Christophe Galtier s’est montré rassurant pour la star du PSG.

À l’approche de la Coupe du monde, les choses ne s’arrangent pas vraiment pour Didier Deschamps. Ses cadres sont décimés par les blessures. Certains sont déjà forfaits, comme N’Golo Kanté ou Paul Pogba, tandis que d’autres sont encore incertains à l’instar de Raphaël Varane. Karim Benzema, lui aussi, alerte Didier Deschamps à quelques jours du début du Mondial.

PSG : Gros soulagement pour Mbappé, l'annonce de Galtier https://t.co/0a7TBnJgva pic.twitter.com/yCZwJMhJtS — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

«Benzema ? Les médecins disent qu'il ne peut pas jouer alors il ne joue pas»

L’attaquant de 34 ans souffre d’une fatigue musculaire depuis quelques temps maintenant et est déjà forfait pour la rencontre face au Rayo Vallecano ce lundi. Carlo Ancelotti a d’ailleurs livré une plutôt mauvaise nouvelle au sujet de Karim Benzema en conférence de presse. « Il ne va pas jouer demain, car il ne se sent pas bien. Il s'est entraîné le vendredi et il semblait bien, mais ensuite il a eu un peu de mal. Il ne sera pas disponible à Vallecas. (...) Les médecins disent qu'il ne peut pas jouer alors il ne joue pas, point. Jeudi ? Oui, Rüdiger je ne pense pas, mais Karim devrait être là » a annoncé l’entraîneur du Real Madrid.

Rien de grave pour Mbappé