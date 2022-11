Foot - PSG

PSG : Gros soulagement pour Mbappé, l'annonce de Galtier

Publié le 6 novembre 2022 à 16h00

Arnaud De Kanel

Dans l'ombre d'un Neymar étincelant, Kylian Mbappé a disputé 85 minutes de la victoire du PSG sur la pelouse de Lorient ce dimanche après-midi. L'attaquant français n'a pas marqué et a demander à sortir car il était légèrement blessé. Une sortie qui inquiète à trois jours de la liste de Didier Deschamps. Christophe Galtier a tenu à rassurer tout le monde.

Ce n'est pas le genre de Kylian Mbappé. Titulaire pour la rencontre décisive face à Lorient, le natif de Bondy a demandé a être remplacé car il souffrait des adducteurs. Une légère pointe qui a fait frissonner les supporters du PSG mais surtout ceux des Bleus car Didier Deschamps communiquera sa liste dans trois jours. Après le forfait de Lionel Messi un peu plus tôt, les internationaux parisiens font peur à leur pays. Néanmoins, leurs blessures ne sont pas très graves.

Galtier rassure pour Mbappé

Après la rencontre, Christophe Galtier s'est arrêté au micro de Prime Vidéo pour donner des nouvelles de Kylian Mbappé. « Non, non rien de grave. Kylian a fait des efforts, il y avait de la fatigue. Il est énormément sollicité. Et c'est bien mieux comme ça de demander à sortir que de prendre le risque de rester sur le terrain et d'être complétement absent » a-t-il confié. Rassurant car Deschamps reste dans le flou pour Karim Benzema. A l'instar du sélectionneur des Bleus , Luis Scaloni s'est également fait une frayeur avec Leo Messi.

