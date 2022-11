Foot - PSG

PSG : Mis sous pression, Galtier accepte une demande XXL de Mbappé

Publié le 5 novembre 2022 à 21h10

Ces dernières semaines, Christophe Galtier a été interpellé par plusieurs de ses joueurs comme Kylian Mbappé, mais aussi par Hugo Ekitike. Arrivé cet été au PSG, ce dernier ne cachait pas son agacement devant son faible temps de jeu. Mais rentré en jeu face à la Juventus ce mercredi, l'attaquant pourrait enchaîner face à Lorient ce dimanche

Arrivé en provenance du Stade de Reims dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, Hugo Ekitike s'attendait à mieux. Malgré la concurrence en attaque, il espérait certainement obtenir du temps de jeu et faire ses preuves sous les ordres de Christophe Galtier. Mais l'entraîneur du PSG n'a fait appel à lui qu'à de rares occasions. Ces dernières semaines, Ekitike avait publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux, évoquant son impatience.

« C’est à moi, au staff et à ses partenaires de le maintenir à flot »

Conscient du malaise autour d'Ekitike, Christophe Galtier avait essayé de le rassurer. « Ce n’est pas une question d’envie, mais surtout de ne pas lâcher. Mais après, c’est à moi, au staff et à ses partenaires de le maintenir à flot parce que nous allons avoir besoin de lui et qu’il aura besoin de jouer » avait confié le technicien samedi dernier.

Mbappé demande à jouer avec Ekitike

Christophe Galtier lui a donné une première chance de s'exprimer face à la Juventus mercredi dernier. Entré à la 68ème minute, l'attaquant peut compter sur le soutien de certains de ses coéquipiers comme Kylian Mbappé. Comme annoncé par France Bleu, l'international français voudrait être plus associé à Ekitike, qui pourrait enchaîner face à Lorient ce dimanche. Et Mbappé pourrait obtenir gain de cause.

