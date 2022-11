Foot - PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi au coeur d’une énième polémique ?

Publié le 5 novembre 2022 à 16h30

Thomas Bourseau

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi se trouve mêlé à différentes polémiques de près ou de loin. Pour ce qui est de l’affaire de son ancienne assistance, licenciée à l’hiver dernier, le patron du PSG est clément concerné et a été attaqué en justice.

L’étau semble considérablement se resserrer autour de Nasser Al-Khelaïfi ces dernières semaines. Le président du PSG, qui est un membre proche de la famille royale qatarie serait au coeur d’une affaire de détention de Tayeb Benabderrahmane qui a selon ses dires et ceux de ses avocats été détenu au Qatar et ce, contre son gré, de mars à novembre 2020. Une affaire judiciaire a été ouverte. Dernièrement, Libération a mis la lumière sur un nouveau scandale entourant Nasser Al-Khelaïfi. Le média affirmait que le président du PSG serait la cible d’un certain Malik N.L, ancien policier de la DGSI, qui serait en possession de quelques heures d’enregistrement de membres du PSG, sans que personne ne soit au courant, que ce soit au sujet de femmes et de substances illicites. Un contenu multimédia intime circulerait même sur Nasser Al-Khelaïfi.

L’ancienne assistante de Nasser Al-Khelaïfi l’attaque en justice

Mais ça ne suffit pas. Nasser Al-Khelaïfi semble être au coeur d’un troisième scandale. En février 2012, Myriam (le nom a été changé par Le Parisien ) faisait son entrée à beIN SPORTS. Lors des dix dernières années, ladite Myriam a été la femme à tout faire du président du PSG et même « sa tour de contrôle » selon ses propres mots. Au fil des années, la vie professionnelle de Myriam a pris le pas sur ses besoins personnels et sur sa vie en dehors du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi pour qui elle était selon ses mots « une ombre, une nounou, une soeur ». Au point que le corps de l’assistante personnelle de Nasser Al-Khelaïfi ne suive plus après une surcharge de travail pendant le confinement au printemps 2020 après deux années au cours desquelles elle a dû faire le travail de trois personnes selon son discours. En octobre de la même année, la dame a fait un accident de voiture avec sa petite fille, sans que la vie des deux personnes ne soient en danger. Au repos pendant deux mois et demi, Myriam est retourné à son poste après son arrêt maladie et a eu la mauvaise surprise de voir qu’il avait été supprimé. À présent, elle devait former une nouvelle assistante qui deviendra vite manager du bureau du président, poste de Myriam, sans le salaire qui s’en suivait.

Les deux parties montent au créneau