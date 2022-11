Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Al-Khelaïfi et Luis Campos

Publié le 4 novembre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG prévoit une vague de prolongations de contrat en interne pour les mois à venir avec plusieurs cadres concernés tels que Marco Verratti, Lionel Messi, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe ou encore Marquinhos, ce dernier a plus que jamais ouvert la porte à sa direction.

En attendant de savoir si le PSG recrutera durant le prochain mercato de janvier avec notamment un intérêt persistant pour Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan), Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi se penchent sur un certain nombre de prolongations de contrat en interne. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Qatar a donné son feu vert à Campos pour tenter de prolonger au plus vite Lionel Messi ainsi que Sergio Ramos qui seront libres en juin 2023. Et par ailleurs, toujours selon nos révélations, certains cadres engagés jusqu’en 2024 font également l’objet de négociations au PSG.

Mercato - PSG : L'annonce retentissante de Marquinhos sur son avenir https://t.co/RwjaFKmY5N pic.twitter.com/A4mpuyYhGQ — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

Objectif prolongation pour Marquinhos

Marco Verratti et Presnel Kimpembe sont notamment concernés, au même titre qu’un certain Marquinhos. Capitaine indiscutable du PSG depuis le départ de Thiago Silva en 2020, le défenseur central brésilien de 28 ans est considéré comme un pilier du projet QSI et devrait logiquement rafler une belle revalorisation salariale en cas de prolongation prochaine avec le PSG. Mais qu’en est-il dans l’esprit de Marquinhos ? L’ancien joueur de l’AS Rome est-il ok pour fixer son avenir au Parc des Princes, lui qui porte les couleurs du club de la capitale depuis près de dix ans ?

« Toujours envie de rester »