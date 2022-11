Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante de Marquinhos sur son avenir

Publié le 3 novembre 2022 à 09h00

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a lancé les hostilités pour prolonger Marquinhos, qui est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2024. Après le choc face à la Juventus de ce mercredi soir, le capitaine parisien a fait un point sur sa situation et a affirmé sa volonté de continuer son aventure au Parc des Princes.

Arrivé de l'AS Rome à l'été 2013, Marquinhos a gravi les échelons à une vitesse fulgurante au PSG, jusqu'à devenir le capitaine du club. Et alors que son leader est en fin de contrat le 30 juin 2024, le club de la capitale est déjà passé à l'action pour le prolonger.

Mercato - PSG : Zidane pourrait jouer un sale tour à Campos https://t.co/DCGcwYASky pic.twitter.com/Sw2DwHHbdp — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

«J'ai toujours envie de rester»

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la prolongation de Marquinhos est une priorité pour la direction du PSG. Dans cette optique, Luis Campos a déjà bougé ses pions pour mener à bien ce dossier. En effet, le conseiller football du PSG a lancé les négociations avec le clan Marquinhos pour étendre son bail et lui offrir une augmentation de salaire.

«Il y a des discussions»