Transferts - PSG : Il a préféré Galtier à Tuchel sur le mercato

Publié le 3 novembre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Défensivement, le PSG s'est renforcé avec l'arrivée de Nordi Mukiele lors du dernier mercato estival. Le Français a ainsi fait son retour en Ligue 1, débarquant en provenance du RB Leipzig. Il aurait toutefois pu filer en Premier League où Thomas Tuchel le réclamait à Chelsea. Mukiele en a finalement décidé autrement.

Parmi les 6 recrues estivales du PSG, on peut donc retrouver le nom de Nordi Mukiele. Excellent avec le RB Leipzig ces dernières saisons, le Français avait tapé dans l'oeil de Luis Campos et Christophe Galtier notamment grâce à sa polyvalence. Un profil très intéressant donc pour le PSG et du côté de Chelsea, Thomas Tuchel en était également conscient.

Chelsea ou le PSG ?

Si Thomas Tuchel a depuis été remercié par Chelsea, il était aux commandes du mercato estival chez les Blues. Et c'est ainsi que l'ancien entraîneur du PSG souhaitait plomber Luis Campos en lui chipant Nordi Mukiele. En effet, pour Caught Offside , Fabrizio Romano a expliqué : « Chelsea a essayé de détourner l'opération du PSG pour signer Nordi Mukiele cet été. Les Blues souhaitaient inclure Mukiele comme monnaie d'échange pour le retour de Timo Werner à Leipzig ».

Mukiele a tranché